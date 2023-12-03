Стали известны имена финалистов конкурса "Лучший работник молодежной политики"

В Технопарке прошел финальный этап Регионального конкурса "Лучший работник сферы государственной молодежной политики". Участники делились знаниями о новых форматах взаимодействия с молодежью, решали кейсы, работали в группах над актуальными задачами из практики.

В финал конкурса вышли 45 лидеров сферы молодежной политики, из них 18 стали суперфиналистами. Среди них: главный специалист Департамента по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени Ирина Абросимова; заместитель директора Центра внешкольной работы "Дзержинец" города Тюмени Виктория Чепик; старший методист проектного офиса АНО "Агентство современных коммуникаций" Иван Карачев; руководитель проектного офиса АНО "Агентство современных коммуникаций" Мария Чумак; исполнительный продюсер бренда "Моя территория" Мария Гейнбихнер; главный специалист отдела общественных проектов Департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Валентина Ильина; менеджер проектов АНО "Моя территория" Валерия Кривоногова; заместитель председателя Тюменской областной организации профсоюза работников АПК РФ по молодежной политике Анна Безбородова, сообщает АиФ-Тюмень.

Конкурсанты приглашены на церемонию награждения — она пройдет в декабре 2023 года.

— Основа успешного становления сферы молодежной политики — подготовка кадров, в том числе, через проведение профессиональных конкурсов. Количество участников с каждым годом только растет. Все это подтверждает, что сфера активно развивается, — рассказала директор Департамента общественных связей, коммуникаций и молодежной политики Ирина Широкова.