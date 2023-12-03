Фантастическую короткометражку снимают в Ишиме

Воспитанники ишимской детской киностудии "Позитив" принимают участие в съемках нового короткометражного фильма "Эксперимент", снятого в жанре социальной фантастики.

Все началось с того, что в коротком метре была создана военная лента "Мы русские". Ее выход совпал с началом СВО. Фильм, и так глубоко патриотичный, настолько попал в течение и замотивировал ребят.

Идея "Эксперимента" родилась, когда режиссер Наталья Русакова купила кукол для психологической работы с детьми с ограниченными возможностями, которые посещают студию. Им с будущим автором сценария Дианой Малкиной пришла в голову мысль, что куклы оживают. Так началось написание сценария и съемки фильма.

По сюжету во время Великой Отечественной войны немецкий ученый проводил страшные эксперименты над русскими детьми, в результате одного он заточил души некоторых ребят в куклы. Через много лет современные дети находят их. Дальше по сценарию куклы оживают. Вопрос в том, что они несут в так называемый мир пятого измерения через своих сверстников, кем проводится эксперимент, кто стал испытуемыми, что ждет главных героев и все человечество.

"Нам необходимо было красной линией пустить воспитательный момент. Чтобы проживая события, дети менялись. Думаю, если детей погрузить в тему, объяснить, они смогут это отыграть, меняясь в процессе съемок сами, и неся мотивацию к изменениям своему зрителю", - рассказала режиссер.

Наталья Русакова рассказала, что задачи фильма созвучны с задачами самой киностудии "Позитив". Потому что часто приходят сложные дети, курящиеся, матерящиеся, с ними проводят психологические тренинги, творческие мастерские, и ребята выправляются, меняются в лучшую сторону, сообщает Тюменская линия.