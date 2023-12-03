Тюменские врачи спасли трехлетнего ребенка

Врачам тюменской Областной клинической больницы №1 удалось помочь трехлетнему ребенку. В его спасении при обрушении постройки принимали участие сотрудники Ишимского и Тюменского филиалов Центра медицины катастроф. В Ишимскую ОБ №4 прибыла и тюменская бригада Центра, в состав которой входили врач - эндоскопист и анестезиолог-реаниматолог.

"Ребенок находился без сознания, в жизнеугрожающем состоянии. На базе Ишимской областной больницы мы выполнили ригидную бронхоскопию и удалили фрагменты шлака, которыми были забиты бронхи. После этого стало возможным его транспортировать в Тюмень", - рассказал врач - эндоскопист ТЦМК Артем Алимов.

На реанимобиле бригада доставила ребенка в ОКБ№1, где ребенок начал получать инновационную терапию в палате реанимации торакального отделения. "Спасением малыша в данной ситуации, стало проведение нескольких сеансов высокотехнологичной процедуры - интрапульмональной перкуссионной вентиляции легких. Это очень эффективный метод восстановления проходимости самых дальних отделов дыхательных путей от мелких частей строительной пыли, что быстро позволило очистить легкие и не допустить развития тяжелой пневмонии", - пояснила лечащий врач Наталья Машкина, педиатр, торакальный хирург ОКБ №1.

После проведенных сеансов малыш начал дышать самостоятельно. Через несколько дней положительной динамикой порадовали и показатели компьютерного томографа, сообщали Марина Уралова, пресс-секретарь ОКБ № 1 (г. Тюмень).