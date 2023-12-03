На выставках в "Конторе пароходства" за 4 года побывало более 17 тысяч гостей

Мультицентру "Контора пароходства"‎ исполнилось 4 года. За это время команда провела 65 выставок современного искусства — их посетили более 17 тысяч тюменцев.

С 2019 года здесь выставлялись работы 94 современных художников из Тюмени, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Москвы, Всеволожска, Краснодара, Уфы, а также Саратова, Самары, Якутска, Перми, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Красноярска, Томска и Бостона — США.

На протяжении четырех лет команда "Конторы пароходства" продолжает оказывать финансовую и ресурсную поддержку локальным создателям и развивает уличное искусство. Так, она поддержала 534 создателя и оказала грантовую поддержку творческим проектам на сумму 2,6 млн рублей, сообщает КП-Тюмень.

— Нам важно поддерживать местное творческое комьюнити, давать возможность создавать искусство, не покидая родной город. Сейчас о "Конторе пароходства"‎ знают не только представители креативных индустрий, но и бизнес федерального уровня. Все чаще у наших проектов появляются коммерческие партнеры, и мы очень ценим это доверие и вклад в развитие региональной культуры и искусства, — поделилась руководитель мультицентра "Контора пароходства" Юлия Саначина.