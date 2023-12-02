Тюменский агроном объяснила, как спасти растения от неурожая

В октябре начала распускаться верба, набухли почки у смородины и сирени. Елена Шадрина, агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области расскажет, как спасти растения от неурожая.

Осень долгое время радовала нас теплом, затем резко похолодало (ночью до - 14 градусов), выпал снег, но земля еще не успела промерзнуть. Растения начали подготовку к зиме. Солнце начало припекать, снег растаял, и почва стала прогреваться. А это верный сигнал для наших растений, что весна уже близко. Вот они и решили, что пора просыпаться.

Распускание почек, а иногда и цветение плодовых деревьев (яблони, груши) грозит оставить нас весной без урожая. Растения ослабевают, хуже зимуют. Чем же мы им можем помочь в данной ситуации? Самый действенный способ – это позднее осеннее опрыскивание плодовых и кустарников от болезней и вредителей, баковой смесью Карбамида (Мочевины) и Медного купороса. Эта обработка проводится, после листопада, но, когда температура воздуха днем еще держится +5 - +7 градусов. При обработке таким способом чешуйки на почках склеиваются и им труднее тронуться в рост. Точно также работает и раннее весеннее опрыскивание, только оно спасает растения от ранних весенних заморозков.

Если уже тронулись в рост, посаженные под зиму, лук и чеснок, мульчируем посадки торфом, перегноем, опилками слоем 10 – 12 см. Если ничего нет под рукой, то укрываем агротканью в два слоя. Таким способом мы сможем предотвратить вымерзание, сообщает АиФ-Тюмень.