Выпускники прошлых лет могут сдать ЕГЭ для поступления

Выпускники школ прошлых лет снова могут сдать ЕГЭ, чтобы поступить в вузы. Необходимо написать заявление до 1 февраля, приложив оригиналы и копии следующих документов:

- паспорта (2, 3 страница и страница с регистрацией по месту жительства);

- СНИЛСа;

- аттестата о среднем общем образовании;

- свидетельства о браке или смене имени, если таковые были.

Документы принимают в региональном центре обработки информации (ул. Малыгина, 73, в будни с 9.00 до 16.30) и в департаменте образования Тюмени (ул. Володарского, 13, в будни с 14.00 до 16.00).

Итоговое сочинение выпускники прошлых лет могут написать по желанию (для 11-классников это обязательная процедура для допуска к ЕГЭ). Оно может пригодиться в качестве индивидуального достижения при поступлении в вузы, за которые максимум могут добавить 10 баллов к результатам ЕГЭ.

Русский язык и математика не являются обязательными (так как аттестат уже получен) только для поступления в вузы, сообщает Вслух.ру.