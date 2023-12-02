Выпускники прошлых лет могут сдать ЕГЭ для поступления

Выпускники школ прошлых лет снова могут сдать ЕГЭ, чтобы поступить в вузы. Необходимо написать заявление до 1 февраля, приложив оригиналы и копии следующих документов:
- паспорта (2, 3 страница и страница с регистрацией по месту жительства);
- СНИЛСа;
- аттестата о среднем общем образовании;
- свидетельства о браке или смене имени, если таковые были.
Документы принимают в региональном центре обработки информации (ул. Малыгина, 73, в будни с 9.00 до 16.30) и в департаменте образования Тюмени (ул. Володарского, 13, в будни с 14.00 до 16.00).
Итоговое сочинение выпускники прошлых лет могут написать по желанию (для 11-классников это обязательная процедура для допуска к ЕГЭ). Оно может пригодиться в качестве индивидуального достижения при поступлении в вузы, за которые максимум могут добавить 10 баллов к результатам ЕГЭ.
Русский язык и математика не являются обязательными (так как аттестат уже получен) только для поступления в вузы, сообщает Вслух.ру.
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