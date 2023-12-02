Женщине со сложным переломом помогли тобольские врачи

В приемное отделение тобольской Областной больницы № 3 поступила женщина с переломом шейки бедра. 60-летняя женщина в гололед поскользнулась на улице.

Перелом обездвижил пациентку, ей немедленно требовалось оперативное вмешательство по эндопротезированию тазобедренного сустава. Врачи применили тактику лечения, которая позволяет человеку сразу же активизироваться и начать двигаться

Получая такую опасную травму человек практически прикован к постели. Через несколько дней хронические заболевания обостряются, а состояние здоровья резко ухудшается. Чтобы не допустить неблагоприятного исхода, травматологи ОБ № 3 Марат Губайдулин и Валентина Плоткина провели хирургическое лечение и через три часа после поступления пациентки восстановили опороспособность сломанной конечности. Уже на следующий день она передвигалась сама, сообщил Дмитрий Уженцев, пресс-секретарь ОБ № 3 (г.Тобольск).

– Подобного рода переломы мы относим к жизнеугрожающим. Выполнение такой операции в кратчайшие сроки увеличивает продолжительность жизни возрастных пациентов по сравнению с традиционной тактикой лечения. К тому же значительно реже наблюдаются серьезные осложнения. Чтобы избежать опасных травм, при передвижении в гололед необходимо пользоваться дополнительными средствами опоры, а также не совершать резких движений, – отметил заведующий травматологическим отделением ОБ № 3 Марат Губайдулин.