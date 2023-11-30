Юные тюменцы станут волейболистами в рамках проекта "Спорт в школу"

Региональный межведомственный проект "Спорт в школу" пополнился новым видом - на базе школы № 41 прошло открытие нового направления - "Волейбол в школу". Это уже 21-й вид спорта, включенный в проектную деятельность.

Напомним, что проект призван помочь раскрыть потенциал каждого ребенка, повысить интерес к здоровому образу жизни и спорту. Благодаря ему школьники занимаются различными видами спорта, не покидая стен своих общеобразовательных организаций.

Мероприятие началось с приветствия заместителя директора городского департамента по спорту и молодежной политике Светланы Субботиной, директора спортивной школы №1 Натальи Семейных и директора школы №41 Артема Долгова.

Затем ученикам был представлен урок физкультуры, на котором они узнали основные термины, правила и техники игры в волейбол.

"Я недавно начал заниматься волейболом. Нравится, что с помощью тренировок можно улучшить координацию, выносливость и научиться работать в команде. Благодаря систематическим занятиям я уже смог выступить в школьных соревнованиях", - поделился ученик 7-го класса Адил Мурзабеков.

Бонусом для юных тюменцев стало вручение подарочных сертификатов на занятия от директора спортивной школы №1 Натальи Семейных.

Межведомственный проект "Спорт в общеобразовательную школу" реализуется в Тюмени уже более 8 лет. В рамках проекта школьников знакомят с такими видами спорта, как дзюдо, спортивная гимнастика, настольный теннис, бокс, гандбол, регби, гиревой спорт, дартс, спортивное ориентирование, хоккей на траве, лапта и другие.