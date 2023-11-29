В Тюмени подведут итоги региональных конкурсов наставников

30 ноября во Дворце творчества и спорта "Пионер" состоится масштабное мероприятие – Финал конкурса лучших наставников Тюменской области в сфере дополнительного образования и воспитания и подведение итогов регионального проекта (программы) "Кадры будущего. Тюменская область".

Торжественное открытие начнется в 10:00. В программе мероприятия запланированы конкурсные испытания для финалистов конкурса наставников, а также итоговая защита проектов участников программы "Кадры будущего".

В финал конкурса наставников вышли 10 участников, набравших наибольшее количество баллов по итогам заочного этапа в номинациях "Наставническое сопровождение педагогов" и "Наставническое сопровождение обучающихся". Им предстоит пройти три конкурсных испытания, в числе которых решение заданных ситуаций, ситуационных кейсов и профессиональный диалог на актуальные темы наставничества.

В рамках проведения 5 сезона проекта (программы) "Кадры будущего. Тюменская область" были отобраны 15 проектных команд из 8 муниципальных образований.

Кураторы, наставники, участники и тьюторы соберутся, чтобы представить свои проекты экспертам. У каждой команды будет возможность рассказать о своем проекте и ответить на вопросы экспертной комиссии. В колонном зале состоится панельная защита, где участники представят свои проекты на стендах и проведут мастер-классы по направлениям своей деятельности.

Мероприятие проводится в Год педагога и наставника в рамках реализации национального проекта "Образование".