Сборная Тюменской области вернулась с чемпионата "Профессионалы" с 15 медалями

По итогам чемпионатного цикла "Профессионалы"-2023 в копилке сборной Тюменской области 15 медалей: 3 золотых, 3 серебряных, 9 бронзовых.
Тринадцать наград тюменцы получили по результатам итоговых соревнований, приравненных к Нацфиналу, которые прошли в июне-июле текущего года. Еще одну серебряную и одну бронзовую награду наши ребята завоевали в финале чемпионата "Профессионалы". Торжественное награждение победителей состоялось накануне, 28 ноября, в Санкт-Петербурге.
Отметим, что участниками финала стали почти 700 студентов средних профессиональных образовательных учреждений. Для конкурсантов основной возрастной категории было доступно 35 компетенций, для юниоров – 20. Работы ребят в каждом направлении оценивали приглашенные эксперты.
Поздравляем победителей, желаем дальнейшего профессионального роста и новых достижений!
Список победителей и призеров:
1 место:
Иванова Александра, Кондитерское дело (Юниоры)
Суровнева Анастасия, Лечебная деятельность (Фельдшер)
Биго Всеволод, Сантехника и отопление (Юниоры)
2 место
Рахимов Артур, Сантехника и отопление
Грозина Юлия, Стоматология ортопедическая
Иванов Василий и Щербаков Егор, Эксплуатация судов водного транспорта
3 место
Гончаров Елисей, 3D Моделирование для компьютерных игр
Титов Денис и Котова Александра, Геопространственные технологии
Пахомов Дмитрий и Первушина Алина, Геопространственные технологии (Юниоры)
Дронова Полина, Малярные и декоративные работы
Малинин Тихон , Производство мебели (Юниоры)
Карнаухов Данил и Глебова Альбина, Турагентская деятельность (Юниоры)
Рякишева Ольга, Физическая культура, спорт и фитнес (Юниоры)
Шулдиков Владислав, Финансы
Фролова Александра, Хлебопечение (Юниоры)
Фото ДТЗН ТО
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