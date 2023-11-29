Сборная Тюменской области вернулась с чемпионата "Профессионалы" с 15 медалями

По итогам чемпионатного цикла "Профессионалы"-2023 в копилке сборной Тюменской области 15 медалей: 3 золотых, 3 серебряных, 9 бронзовых.

Тринадцать наград тюменцы получили по результатам итоговых соревнований, приравненных к Нацфиналу, которые прошли в июне-июле текущего года. Еще одну серебряную и одну бронзовую награду наши ребята завоевали в финале чемпионата "Профессионалы". Торжественное награждение победителей состоялось накануне, 28 ноября, в Санкт-Петербурге.

Отметим, что участниками финала стали почти 700 студентов средних профессиональных образовательных учреждений. Для конкурсантов основной возрастной категории было доступно 35 компетенций, для юниоров – 20. Работы ребят в каждом направлении оценивали приглашенные эксперты.

Поздравляем победителей, желаем дальнейшего профессионального роста и новых достижений!

Список победителей и призеров: 1 место: Иванова Александра, Кондитерское дело (Юниоры)

Суровнева Анастасия, Лечебная деятельность (Фельдшер)

Биго Всеволод, Сантехника и отопление (Юниоры) 2 место Рахимов Артур, Сантехника и отопление

Грозина Юлия, Стоматология ортопедическая

Иванов Василий и Щербаков Егор, Эксплуатация судов водного транспорта 3 место Гончаров Елисей, 3D Моделирование для компьютерных игр

Титов Денис и Котова Александра, Геопространственные технологии

Пахомов Дмитрий и Первушина Алина, Геопространственные технологии (Юниоры)

Дронова Полина, Малярные и декоративные работы

Малинин Тихон , Производство мебели (Юниоры)

Карнаухов Данил и Глебова Альбина, Турагентская деятельность (Юниоры)

Рякишева Ольга, Физическая культура, спорт и фитнес (Юниоры)

Шулдиков Владислав, Финансы

Фролова Александра, Хлебопечение (Юниоры)

Фото ДТЗН ТО