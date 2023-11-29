Более 400 юных тюменских музыкантов приняли участие в мастер-классах федерального проекта "Юрий Башмет – молодым дарованиям России" в 2023 году

Это дети из Тюмени, Ишима, Заводоуковска, Ялуторовска, поселков Богандинский, Московский, Боровский. 240 музыкантов получили индивидуальные консультации, 180 поучаствовали в групповых занятиях, репетициях хоровых коллективов.

За год в рамках проекта состоялось 18 мастер-классов по специальностям: "Фортепиано", "Скрипка", "Виолончель", "Академический вокал", "Классическая гитара", "Флейта", "Саксофон", "Баян", "Домра", "Балалайка". Впервые прошли занятия по специальностям "Теория музыки" и "Хоровое дирижирование".

С учащимися детских школ искусств и Колледжа искусств ТГИК работали преподаватели Московской государственной консерватории им. Чайковского, Российской академии музыки им. Гнесиных, Московской государственной классической академии им. Маймонида, Московского института музыки им. Шнитке, а также выдающиеся исполнители – солисты Государственного симфонического оркестра "Новая Россия", Большого театра России, Государственного ансамбля "Россия".

Особенность проведения мастер-классов – возможность присутствия "вольнослушателей". Это, как правило, педагоги, концертмейстеры, учащиеся и родители учеников. В 2023 году в таком формате к основному составу обучающихся присоединились еще 550 человек.

Справочно:

Мастер-классы ведущих преподавателей музыкальных вузов в рамках федерального проекта "Юрий Башмет – молодым дарованиям России" проходят в Тюмени с 2019 года при поддержке департамента культуры Тюменской области. Такие встречи поддерживают у молодых музыкантов интерес к музыке, исполнительской деятельности, стимулируют их к продолжению музыкального образования.