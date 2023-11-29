Лариса Долина спелась с Тюменской областью

Лариса Долина подписала соглашение с департаментом культуры Тюменской области

Сотрудничество предусматривает проведение мастер-классов педагогов Музыкальной академии народной артистки России, организацию просветительских, учебно-познавательных и культурно-массовых мероприятий, распространение наиболее результативного педагогического опыта и эффективных методик работы с учениками по направлениям "вокальное и инструментальное искусство", а также смежным направлениям.

"Департамент культуры Тюменской области всегда стремится поддерживать талантливых и преданных культуре людей. Музыкальная академия Ларисы Долиной, в свою очередь, славится своим превосходным образовательным предложением и профессиональными преподавателями. Идеальное сочетание, которое, несомненно, принесет плоды в развитии музыкальной сферы Тюменской области",- заявила на своей странице в соцсети "ВКонтакте" директор областного департамента культуры Елена Майер..