Тюменские спортсмены стали чемпионами УФО по танцам на колясках

В Екатеринбурге прошел первый чемпионат Уральского федерального округа по спортивным танцам на колясках. Свои силы попробовали порядка 50 спортсменов с ограниченными возможностями из Тюменской области, Свердловской области и ЯНАО. Участники состязались в различных дисциплинах, включая женскую и мужскую общие и произвольные программы, а также одиночные выступления и дуэты.

По результатам турнира команда из Тюмени вернулась домой с большим количеством медалей. Золотые награды получили Полина Мазанова (дети, общая программа - 2 класс), Елизавета Дымникова (юниоры, девушки, общая программа - 2 класс), Анна Миркина (женщины, произвольная программа - 2 класс) и Руслан Карымов (мужчины, общая программа - 2 класс). Данил Нестеров и Анна Миркина стали первыми в комби латиноамериканской программе - 2 класс, а Руслан Карымов и Сабина Созонова - в дуэте с произвольной программой - 2 класс.

Серебряные медали завоевали Вера Гридасова (дети, общая программа - 2 класс), Сабина Созонова (юниоры, девушки, общая программа - 2 класс), Жасмин Бикбаева (женщины, произвольная программа - 2 класс), Александр Гетманов (мужчины, общая программа - 2 класс), Дарья Чубарова (женщины, общая программа - 2 класс) и Александр Дементьев (мужчины, общая программа - 1 класс). Никита Скобелев и Марина Котманова получили серебро в комби европейской программе - 2 класс.

Бронзовые медали достались Жасмин Бикбаевой (юниоры, девушки, общая программа - 2 класс), Елизавете Дымниковой (женщины, произвольная программа - 2 класс), Максиму Куншину (мужчины, общая программа - 2 класс) и Алене Еременко (женщины, общая программа - 2 класс).

"Ребята как всегда выступили очень достойно. Наша сборная на первом месте по количеству завоеванных наград. Более того, ребята стабильно входят в тройку призеров на всех состязаниях", - поделился тренер-преподаватель Центра спортивного танца города Тюмени Виктор Погорелов.

Фото - Юлия Богданова