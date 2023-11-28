Тюменские деятели культуры и искусства пойдут в школу

Во Дворце культуры "Нефтяник" 1-3 декабря пройдет "Национальная театральная школа" – Всероссийский просветительский проект, запущенный Александринским театром.

Участниками интенсива станут сорок деятелей культуры и искусства Тюменской области в возрасте от 18 до 35 лет.

Трехдневный образовательный интенсив посвящен теме "Основы менеджмента в современном национальном театре". Преподавателями выступят ведущие эксперты в области менеджмента и продюсирования театральных проектов. На лекциях и мастер-классах обсудят вопросы цифровых проектов в театре, фандрайзинг и другие направления.

Также в рамках интенсива состоится открытый диалог с директором Национального драматического театра России (Александринского театра), лидером проекта "Национальная театральная школа" Сергеем Емельяновым. Он отметил, что главная задача этой образовательной резиденции – подготовка нового поколения творческих руководителей, так как нехватка кадров и отсутствие соответствующих компетенций – проблема многих региональных театров.

В конце интенсива участники получат дипломы выпускников "Национальной театральной школы". Этот проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Президентского фонда культурных инициатив, а также с участием Ассоциации национальных театров России, Санкт-Петербургского государственного университета и Российского государственного института сценических искусств.