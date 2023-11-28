Тюменцам расскажут, как отдохнуть в Москве на Новый год

30 ноября три мобильных туристско-информационных центра Москвы приедут в Тюмень, чтобы рассказать жителям города о том, как организовать новогодний отдых в столице и получить максимум впечатлений.

Тематические инфоцентры будут посвящены отдыху с детьми, доступным и недорогим путешествиям, а также новогодним активностям в Москве. В пресс-службе комитета по туризму города Москвы уточнили, что передвижные инфоцентры разместятся около Центральной арки на Цветном бульваре и будут открыты с 30 ноября по 3 декабря с 10:00 до 20:00.

В детском туристско-информационном центре будут работать аниматоры, пройдут викторины про Москву и различные игры. В новогоднем – развлекательные мероприятия, а также "Московское чаепитие", на котором всех желающих угостят чаем. Можно также отправить открытки по России бесплатно. На улице пройдут подвижные игры, конкурсы и другие активности от Деда Мороза.

Получить информацию о бюджетном отдыхе в столице, достопримечательностях и новогодних маршрутах можно будет в инфоцентре "Москва для Каждого". Его сотрудники помогут посетителям спланировать поездку. В передвижном инфоцентре также пройдут викторины с подарками.

Кроме того, все желающие смогут получить брошюры с полезной для туриста информацией о Москве, узнать о программе для семей с детьми "Играй в Москву", которая уже включает пять маршрутов по столице, состоящих из различных достопримечательностей и интерактивных заданий. В инфоцентре можно будет познакомиться с удобными функциями туристического сервиса RUSSPASS, который поможет выстроить нужный маршрут, купить билеты, забронировать жилье, экскурсии и даже столик в ресторане.

Фото пресс-службы Мостуризма