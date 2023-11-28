Сотрудники МЧС занялись профилактикой ЧП на льду

В Тюменской области стартовала профилактическая акция "Безопасный лед".

В рамках первого этапа акции, который продлится до 3 декабря, сотрудники Главного управления МЧС по Тюменской области проведут комплекс мероприятий, направленный на снижение количества происшествий, связанных с провалом людей и техники под лед.

В течение всей недели представители МЧС, муниципальных образований и добровольцы будут вести работу с населением в местах массового выхода людей на лед. Кроме выездных мероприятий, предусмотрено проведение бесед о правилах безопасного поведения на водных объектах в осенне-зимний период с воспитанниками и учащимися образовательных учреждений региона.

В первый день акции было обследовано девять водных объектов. Представителями группы профилактики проведено более 25 бесед, с охватом 338 человек.

Главное управление МЧС России по Тюменской области обращает внимание, что по прогнозу синоптиков на текущей неделе не ожидаются устойчивые морозы. На сегодняшний день толщина и структура льда не позволяют осуществлять безопасное передвижение по ледовому покрытию, существует риск провала людей и транспорта под лед.

Фото Главного управления МЧС по Тюменской области