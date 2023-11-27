В Тюмени продолжают работу над проектом "Цифровая платформа "Телереанимация"

В Тюмени стартовал второй этап реализации проекта "Цифровая платформа "Телереанимация". В Институте математики и компьютерных наук Тюменского госуниверситета со студенческими командами из ТюмГУ, Тюменского индустриального университета и Тюменского медицинского университета встретились представители индустриальных партнеров.

"Мы определили три конкретные задачи следующего этапа. Студенты изучат структуры международных баз данных по анестезиологии и реанимации и на основании их смогут выйти на создание национальной. Кроме того, командам необходимо будет изучить международные системы оценки критического состояния и предложить новую систему с учетом современных цифровых возможностей. В рамках развития системы видеомониторинга, определена прикладная задача – разработать программно-аппаратный комплекс контроля качества санитарной обработки рук с учетом имеющихся решений и превзойти их в удобстве и практичности использования в медицинских организациях", – сообщил представитель компании-индустриального партнера Николай Ермаков.

В результатах исследований проявили заинтересованность ряд медицинских учреждений Тюменской области, Югры и Ямала.

Система телереанимации позволит проводить централизованный мониторинг, управлять сигналами тревог и просматривать информацию о проводимой терапии. В итоге это поможет снизить риски неблагоприятного развития ситуации, исключить летальный исход у пациентов больниц. Ожидается, что технология будет работать на основе искусственного интеллекта, который сможет анализировать медицинские показатели.

"В ходе этой сессии студенческим командам удалось сформировать представление о том, как устроена реанимация, и в каком месте в её работе возникает запрос на цифровой продукт. Кроме того, в коммуникации с индустриальными партнёрами студенты смогли сформировать образ продукта и спланировали первые действия для начала его разработки", – рассказал трекер Роман Хузяхметов.

Проект реализуется в рамках Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня (НОЦ) в соответствии с нацпроектом "Наука и университеты".