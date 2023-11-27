Тюменцы оформили более 89 тысяч ипотек

За 10 месяцев 2023 года зарегистрировано 89 039 ипотечных сделок, что на 8,4% больше, чем за аналогичный период 2022 года. От общего числа зарегистрированных ипотек 12,9 тыс. приходится на "льготную" ипотеку, сообщает Управление Росреестра по Тюменской области.



Доля заявлений о государственной регистрации ипотеки, поданных в электронном виде, срок регистрации по которым не превышает 24 часа, составляет 94,6%, сообщает Мегатюмень.



– Регистрация ипотечных сделок в течение суток доступна нашим заявителям в рамках разработанной Росреестром совместно с банковским сообществом программы "Ипотека за 24 часа", – пояснил заместитель руководителя Управления Росреестра по региону Вячеслав Санников.