Стало известно о самых популярных и необычных профессиях в регионе

В службе занятости Тюменской области более 22 тысяч вакансий. Организации готовы принять 1 тыс. 272 водителя автотранспорта, 177 - автобусов, 114 - погрузчиков, 205 — трактористов.

Также востребованы и рабочие руки: 660 вакансий для подсобных рабочих, 353 - для разнорабочих, 151 — для кухонных рабочих, 131 — для рабочих по ремонту и обслуживанию зданий, 117 - для дорожных рабочих. Есть 241 место для изготовителей полуфабрикатов из мяса птицы, 219 - для обвальщиков мяса.

Актуальна сфера торговли: открыто 411 вакантных мест для продавцов продовольственных товаров, 354 - продавцов-кассиров, 138 - кассиров, 60 - продавцов-консультантов, 36 - товароведов.

Востребованы и медицинские работники: организации готовы принять 147 медицинских сестер, 41 палатную медсестру, 80 фельдшеров, 48 ветеринарных врачей, 28 фармацевтов. В сфере образования требуется 106 воспитателей, 28 младших воспитателей, 70 учителей, 78 педагогов допобразования, 54 педагога-организатора.

В Тюменской области могут найти работу 320 инженеров, 444 электрогазосварщика, 462 бетонщика. 110 соискателей могут стать военнослужащими, 214 — стрелками, 96 — полицейскими, 56 — полицейскими-водителями, 38 — пожарными, 15 — дознавателями.



Актуальны для работодателей и офисные работники. Соискатели могут занять места специалистов разного профиля - требуется 669 человек. 163 вакансии есть для менеджеров, 156 — для бухгалтеров, 68 — для делопроизводителей, 39 — для экономистов, 27 — для юристов, 25 секретарей руководителя, сообщает Вслух.ру.