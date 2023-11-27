"Стежки-дорожки" пройдут в Тюмени

В Тюменском музейном комплексе имени И. Я. Словцова состоится Всероссийский Лоскутный фестиваль "Стежки-дорожки". Его основные мероприятия пройдут с 1 по 3 декабря, а выставку лоскутного шитья и кукол можно увидеть до 10 декабря.

Как сообщила куратор одного из направлений фестиваля, кукольного конкурса "В городе N", Ирины Тарасенко, своих кукол представят 24 участника из 19 различных городов и поселков России. В том числе из городов Тюмени, Советского, Белоярский, Чайковского, Кургана, Катайска, Шуи, Новосибирска, Екатеринбурга, Сосновоборска, Казани, Уфы, Волгограда, Новокубанска, Сысерти, Асбеста, поселков Мирный (Челябинская область), Перевалов (Тюменская) и Будогощь (Ленинградская область).

Одной из "изюминок" форума станет коллекция кукол москвички Татьяны Басовой, которая собирает тряпичных красавиц с 1995 года. Тюменцы смогут увидеть ее последний выставочный проект "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ", реализованный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

"Кукольное" направление представит более 200 кукол из России, Индии, Мексики, Гватемалы, Боливии, Камеруна, Марокко, Перу, Лаоса, Китая, Турции, Непала, Америки и Японии. Куклы современных авторов: Майи Сысоевой, Светланы Леоновой, Светланы Липовки, Ольги Постальчук и других авторов, а также куклы Международного фестиваля "ДУША РОССИИ".