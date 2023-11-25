Для специалистов, занимающихся созданием кино, пройдет прямой эфир

27 ноября в группе "Тюменское кино" во ВКонтакте состоится прямой эфир для специалистов, которые занимаются созданием кино и видеопродуктов. Экспертом выступит гендиректор производственной кинокомпании "АРГО", руководитель направления "Кино и анимация" на Таврида.АРТ, продюсер, педагог продюсерского мастерства, доцент, член союза кинематографистов, член гильдии продюсеров Маргарита Шнегас, сообщила продюсер контента "Центра развития цифрового капитала" Марина Климович.

Эксперт в качестве директора и исполнительного продюсера работала над лентами — "9 рота", "Откуда берутся дети", "Поставка", "Огни большого города", "Доктор Тырса", "Фарфоровая свадьба", "Папаши", "Частное Пионерское 3", "Без меня", "Гены-Гены", "Бравые парни". Тюменцам она даст обзор по конкурсам и грантам, расскажет о нюансах подачи и требованиях на реальных примерах.

Онлайн-встреча пройдет в рамках инвест-питчинга. Это проект, в котором специалисты кино встретятся с представителями бизнеса. В декабре участники смогут представить проекты фильмов и сериалов инвесторам для получения поддержки. Для специалистов питчинг — возможность заявить о своем проекте в публичном поле, получить ресурсную поддержку для реализации идеи, узнать о потребностях коммерческих и информационных партнеров региона. Регистрация проходит до 1 декабря на сайте питчинг.рф, сообщает Тюменская линия.