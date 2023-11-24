Участникам Кубка защитников Отечества в Тюмени устроили теплую встречу

Делегация ветеранов специальной военной операции Тюменской области вернулась с межрегиональных соревнований "Кубок защитников Отечества", которые проходили в Уфе 21 и 22 ноября.
Тюменских ветеранов поприветствовала и поздравила большая делегация, в состав которой вошли директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгений Хромин, заместитель начальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова по военно-политической работе Михаил Багров, руководитель филиала Фонда "Защитники Отечества" в Тюменской области Динара Поштаренко, а также курсанты ТВВИКУ и воспитанники Регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост".
"Вы настоящие победители, мы вами гордимся, и вместе с нами вся Тюменская область. Спасибо тренеру за подготовку ребят. А с таким командиром, как Рустам Галиевич, не победить невозможно", - обратился к ветеранам Евгений Хромин.
"Друзья, вы пример для многих. Пример стойкости и силы воли. Поздравляем вас всех!" - поприветствовал спортсменов Михаил Багров.
В делегацию Тюменской области вошли семь спортсменов. Это представители Тюмени - Герой России, заместитель начальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова Рустам Сайфуллин, обладатели медали "За отвагу" Равиль Курмакаев, Виталий Суровнев, Денис Метлев, обладатель медали Суворова Семён Казанцев, а также награжденный медалью "За отвагу" Вячеслав Валеев из Тюменского района и обладатель ордена Мужества Андрей Пиминов из Голышмановского городского округа.
Спортсмены привезли на малую родину восемь заслуженных наград. Пять из них завоевал Андрей Пиминов, две - Рустам Сайфуллин и одну взял Денис Метлев.
Андрей Пиминов:
Если честно, у меня не было возможности уделить много времени подготовке к соревнованиям, так как примерно через две недели родится дочь. Я ходил в спортивный зал на тренировки, но, думаю, мне больше помогло то, что ранее я активно занимался спортом и продолжаю поддерживать хорошую физическую форму. Ранее я достаточно долго занимался легкой атлетикой, военно-прикладными видами спорта и многим другим. Также на моем счету звание кандидата в мастера по гиревому спорту. Я планирую продолжать тренироваться и делать упор на жим лежа, армрестлинг и стрельбу из лука, чтобы в дальнейшем выступать на подобных соревнованиях.
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