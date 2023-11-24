Тоболячки вяжут теплые вещи для земляков-участников СВО

11:40 24 ноября 2023
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Мастерицы собираются в студии или каждый у себя дома, чтобы в свободное время вязать носки, снуды и шапки. Пряжу покупает руководитель общественной организации "В защиту жизни" Наталья Неделько.

Социальный предприниматель, руководитель вязальной студии "ЛеДи" Наталья Маркова: 

Для ближайшей отправки почти собрали хорошую посылку. Здесь не только одежда, но и подушки, покрывала, конфеты, детские открытки и рисунки. Добрые, по-детски искренние и проникновенные слова пишут солдатам ребята.

Присоединиться к акции "Подари тепло солдату" и принести теплые вещи, продукты длительного хранения и другое может любой житель Тобольска. Наталья Маркова ждет желающих до 26 ноября в студии — ТЦ "Арбат", 3 этаж, павильон 3 (9-й микрорайон, 25а).

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