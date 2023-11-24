Тюменцы борются за победы в финале чемпионата "Профессионалы"

Одиннадцать конкурсантов в восьми компетенциях представляют Тюменскую область в финале чемпионата "Профессионалы" - 2023. Самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства пройдут с 24 по 28 ноября 2023 года в Санкт-Петербурге.

Честь региона защищают: Иван Агафонов, компетенция "Холодильная техника и системы кондиционирования"; Валерия Онохина, компетенция "Медицинский и социальный уход"; Елисей Гончаров, компетенция "3D-моделирование для компьютерных игр"; Эдуард Потапов, компетенция "Кузовной ремонт"; Вячеслав Рудый, компетенция "Сетевое и системное администрирование"; Павел Лутовинин, компетенция "Электромонтаж"; Никита Александров, компетенция "Инженерный дизайн САПР"; Артур Якимов, Сергей Самокрутов, Василий Иванов, Егор Щербаков компетенция "Эксплуатация судов водного транспорта".

В соревновательных мероприятиях выступят 687 конкурсантов, среди которых представители 62 субъектов Российской Федерации, 69 участников от ведущих предприятий страны и 45 человек из других государств. Оценивать работу будут эксперты из образовательных организаций и индустриальные эксперты.

Имена победителей будут известны 28 ноября 2023 года.