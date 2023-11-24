Семейный фестиваль "Единство" впервые проведут в Тюмени

Семейный фестиваль "Единство" соберет под одной крышей жителей и гостей Тюмени 25 ноября в ДомЭкспо (ул. Народная, 68),цель фестиваля - повышение ценности семьи как одного из главных институтов нашего общества и создание традиционных ценностей в семье между людьми разных поколений.



Инициатива соответствует основным направлениям национального проекта "Демография".

В программе фестиваля: бесплатные творческие мастер-классы, практикумы по здоровью и красоте, лекторий с темами по психологии, ярмарка ремесленной продукции, гвоздестояние, игровая зона, сбор пластика - и это только малая часть того, что смогут увидеть и попробовать горожане.

Во время события запланирована беспроигрышная лотерея и ярмарка, где все желающие смогут приобрести не только красивые аксессуары, но и вкусную пищевую продукцию, например, сыры и колбасы от тюменских производителей. Все вырученные денежные средства планируется направить на помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

"Счастливые и процветающие семьи - важнейшая ценность нашей страны. При подготовке фестиваля мы вложили много времени и сил, чтобы создать незабываемую атмосферу для всех наших гостей. Приглашаем каждого жителя и гостя города 25 ноября на наш фестиваль! Вход свободный, приходите всей семьей" - комментируют организаторы.