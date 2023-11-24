Жительницу Юргинского района оштрафовали за травлю несовершеннолетней

Несовершеннолетнюю Елену в марте этого года у клуба в Новом Тапу публично оскорбила, высказывая порочащие честь и достоинство девушки слова и мат местная жительница Анна. На летние каникулы Елене пришлось уехать из села, так как обидчица при встрече с девушкой продолжала доставать ее усмешками, причиняя всем этим ей нравственные страдания.

Пострадавшая сторона подала в суд и частично выиграла дело.

В пресс-службе судов ТО отмечают, что после совершения ответчиком противоправных действий, несовершеннолетняя замкнулась в себе, перестала участвовать в общественной жизни села, хотя до этого активно участвовала во всех общественных мероприятиях. Истец просил взыскать в пользу девушки 20 тысяч рублей и юридические расходы на представителя в сумме 20 тысяч рублей.

Суд иск удовлетворил частично: взыскал с ответчика компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей, расходы на оплату юридических услуг в размере 20 000 рублей. В судебное заседание ответчик не явилась.