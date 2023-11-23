В тюменских школах прошли уроки о семейных ценностях

В школах Тюменской области прошли "Разговоры о важном", посвященные семье, сообщает ТОГИРРО.

Студенты и школьники обсудили, в чем семейное счастье, в чем внутренняя сила семьи и какие бывают традиции в семье. Ребята рассуждали о значении семьи в жизни человека, говорили об ответственности, уважении, взаимопонимании.

Отметим, президент РФ объявил 2024 года Годом семьи, соответственно, тема станет одной из ключевых в событиях и мероприятиях разного масштаба в предстоящем году.