Тюменцы рассказывают о спортивных и творческих мамах

Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области предлагает жителям региона участие в конкурсе, организованного в честь Дня матери.

Помимо победителей самого конкурса, жюри определит двух #СуперМам72: самую спортивную и самую творческую, и вручит им в качестве подарка палки для скандинавской ходьбы.

Юный футболист из села Омутинского Иван Муравьев стал одним из первых участников праздничного конкурса. На своей страничке Вконтакте он разместил фото и и рассказал о маме, которая является фанатом футбола: "Мама присутствует на всех матчах нашей местной команды "Рубин". У команды есть традиция: проводить совместные матчи родителей и детей. А моя мама всегда с удовольствием играет в родительской команде!"

Елена признается, что раньше к спорту отношения не имела, но сейчас и правда обожает футбол. Праздник мам она собирается встретить по-спортивному и сыграть в турнире, в котором за победу поборются мамы игроков омутинской команды "Рубин".

Итоги конкурса будут подведены 27 ноября. Для участия нужно выполнить простые условия: вступить в группу, сделать репост поста на свою страницу, а также рассказать на личной странице о том, почему именно ваша мама - #СуперМама72

Подробные условия акции здесь.