У жителей и гостей Тюмени всегда есть большой выбор досуговых мероприятий

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Развитие культурной среды в Тюмени, вопрос организации досуга тюменцев и гостей областной столицы в 2022 году депутаты Тюменской гордумы рассмотрели на заседании постоянной комиссии по социальному развитию.

В 2022 году 11 учреждений культуры города Тюмени провели более двух тысяч культурно- массовых мероприятий с охватом 650 тысяч человек, более 90 общегородских мероприятий, их посетили свыше 700 тысяч человек, организованы показы более 500 спектаклей. Особое внимание уделяется проведению мероприятий для детей и молодежи, особенно в период зимних и летних каникул. Школьники старше 14 лет и студенты в возрасте до 22 лет могут посещать культурные мероприятия по Пушкинской карте, в 2022 году по этой программе работали 7 муниципальных культурных учреждений, в этом году список расширился до 10, сообщила директор городского департамента культуры Ирина Алексеева.

После доклада депутат Сергей Пыхалов поинтересовался, как обстоят дела с техническим оснащением учреждений культуры. По словам Ирины Алексеевой, острой потребности в оборудовании у тюменских учреждений культуры нет - большая часть вопросов закрывается в рамках нацпроекта "Культура". Также обновлять оборудование удается за счет грантов, при необходимости помогают областные депутаты. Екатерина Вешкурцева предложила обратить внимание на свободные площади в школе №30 и детсаде №50, на которых культработники могут организовать занятия по допобразованию. Павел Девайкин уточнил, насколько активно студенты и школьники пользуются возможностями Пушкинской карты.

Резюмируя рассмотрение вопроса, председатель постоянной комиссии по социальному развитию Елена Бойко отметила, что депутаты в целом положительно оценили реализацию муниципальной программы по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры.

"Мы видим, что администрация города Тюмени абсолютно справляется с такой муниципальной программой, как развитие искусства и культуры на 2021-2026 годы, результаты ее реализации достойные. Очень важно, что непосредственно и департамент культуры, и администрация города во взаимодействии с другими учреждениями эффективно выполняют поставленные перед ними задачи, чтобы всем жителям и гостям города было максимально интересно и познавательно на предлагаемых мероприятиях", - сказала Елена Бойко.

Присутствовавшая на заседании постоянной комиссии председатель гордумы Светлана Иванова отметила, что культурная среда Тюмени развивается и с каждым годом повышает туристическую привлекательность областной столицы. "В Тюмени люди разных возрастов и увлечений могут найти для себя и посетить культурные мероприятия, библиотеки, принять участие в благотворительных концертах. Досуговая программа разнообразна, каждый год в неё привносятся новые события", - подчеркнула Светлана Иванова.