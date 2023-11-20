Тюменские волонтеры 55+ расскажут о своих проектах на выставке-форуме "Россия"

24 ноября на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ пройдет День Тюменской области, на стенде Минтруда России тюменские "серебряные" волонтеры презентуют авторские проекты активного долголетия, разработанные при участии Благотворительного фонда "Старшее поколение" и Регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации. Инициативы соответствуют основным направлениям национального проекта "Демография".

Представлять Тюмень будут проекты "серебряного" добровольчества "Гиды 55+. Перезагрузка" и "Бабушкин воркаут".

В программе спортивных волонтеров 55+ предусмотрены разнообразные по стилистике и динамике площадки: показательное выступление по практике цигун, мастер-класс "Тайцзицюань - внутренний стиль ушу. Роль тайцзи в оздоровлении организма", а также лайт-разминка, мастер-класс по кенгу джампс и зажигательные фитнес-танцы.

Спортивный волонтер Татьяна Мирошниченко и лидер проекта "Бабушкин воркаут":

В нашей программе есть разные интерактивы. Мы хотим показать, что Тюмень – это место, где каждый человек может реализовать себя. Проект "Бабушкин воркаут" готов поделиться своими знаниями со всей Россией и вдохновить на новые свершения людей старшего возраста.

"Окном" в мир культурного достояния Тюмени станут локации проекта "Гиды 55+. Перезагрузка". Активисты продемонстрируют театрализованные краеведческие выступления и расскажут о богатой истории областной столицы.

Участники форума везут с собой для предстоящего события проектный офис, где разберут процесс создания эффективного проекта с нуля.

Лидер проекта "Гиды 55+. Перезагрузка" Людмила Суппес:

Коллектив краеведов знает вся Тюменская область, ведь проект реализуется на протяжении уже многих лет. В наших силах научить другие регионы и страны зарубежья работе волонтерской инициативы по направлению "Экскурсовод". Поделиться профессиональной работой с аудиторией, обучить написанию сценариев для мероприятий, а также находить уникальную и достоверную информацию.

Подготовка к наступающему событию идет интенсивно. Добровольцы каждый день посвящают себя тренировкам и репетициям, чтобы восхитить гостей форума активным долголетием по-тюменски.

Авторы инициатив приглашают всех желающих жителей Тюмени 55+ примкнуть к рядам активистов. Подробности здесь и по тел. 8(3452)30-39-59.