22 ноября в историческом парке откроется выставка "Роль учителя в истории России"

В октябре 2023 года в 13 регионах страны впервые прошла масштабная выставка "Роль учителя в истории России", организованная Министерством просвещения России и Фондом гуманитарных проектов. Выставка стала одним из ключевых мероприятий Недели учителя, состоявшейся с 4 по 10 октября. Выставка призвана содействовать формированию положительного образа профессии "учитель" через демонстрацию ее исторической значимости, показать широкой публике высокую гуманистическую миссию педагогов – служение стране и ее будущему. В экспозиции выставки использованы материалы книги "Учитель и учительство в России. История и современность", подготовленной научными сотрудниками Российского государственного гуманитарного университета. В экспозиции будут представлены личные и профессиональные истории современных учителей, особое место на выставке будет отведено роли учителя в военные годы. Также будет показана ретроспектива учительской профессии и подчеркнута ее важность в любую эпоху. Работа выставки продлится до 8 декабря 2023 года. Вход свободный.