Тюменские и ямальские юные инспекторы поучаствуют в областном слете

С 21 по 23 ноября лучшие юные инспекторы движения Тюменской области и ЯНАО примут участие в Х1Х областном Слете ЮИД, который пройдет в детском лагере "Остров детства".

В 2023 году юные инспекторы движения региона приняли участие в более 1100 акция по снижению детской аварийности, вместе с сотрудниками Госавтоинспекции призывая водителей и детей соблюдать правила дорожной безопасности.

В рамках слета пройдет деловая игра, в ходе которой юным инспекторам движения предстоит найти решение важных проблем в области дорожного движения. В том числе: как уберечь подростков от езды на мотоциклах и автомобилях без прав, как убедить водителей всегда пропускать пешеходов на "зебрах", а также, как объяснить родителям, что автокресло необходимо для безопасности ребенка, а не для автоинспектора (чтобы не оштрафовал).

В Слете ЮИД примут участие представители Движения Первых, они проведут мастер-классы и тренинги для участников, что позволит юным инспекторам движения почувствовать себя частью большой дружной команды Движения Первых Тюменской области, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.