Что больше тревожит женщин, рассказала психолог

Психолог регионального центра "Семья" Джамиля Достовалова рассказала о наиболее часто встречающихся вопросах, с которыми женщины приходят на консультации в последнее время.

Чаще женщины приходят к психологу, уверяя специалиста, что у них проблемы с детьми, называя себя плохими матерями. Безусловно, матери несут большую ответственность за детей, но подчас они забывают встроить в эту детско-родительскую систему супруга. А проблема на самом деле заключается в жертвенности. Женщина заявляет, что она мало занимается своими детьми, не понимая, что это не конструктивно для сыновей и дочек.

В созависимых отношениях два человека подчинены друг другу: эмоционально, психологически и физически. Они стремятся контролировать действия, эмоции и чувства друг друга, позволяя таким же образом влиять и на свою жизнь. Такие отношения вызывают боль, поскольку всегда присутствует страх, что дорогой человека может перестать нуждаться в этой опеке. Кроме того, во время возникших у партнера трудностей, его половинка чувствует вину и обязанность решить вес проблемы.

Игра в победителя – эта проблема выходит на передний план в последнее время. Женщина задает себе вопросы, достаточно ли она ставит себе целей. Это, как правило, не касается устройства личной жизни, чаще все сводится к ситуации на работе. Раньше это была мужская проблема, ведь вопросы, которые задают себе женщины, звучат примерно так: "Не слишком ли мало во мне жесткости? Возможно, нужно быть еще тверже, резче, ставить планку выше?". Женщины ставят перед собой задачу отстоять свое место в жизни, сообщает Тюменская область сегодня.