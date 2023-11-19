В Тюменском фтизиопульмонологическом центре применяют искусственный интеллект

Впервые флюорографическое потоковое исследование с применением компьютерного зрения врачи-рентгенологи провели для 310 студентов Тюменского колледжа производственных и социальных технологий.

В мобильном цифровом флюорографе теперь можно сделать не только качественный снимок с безопасной лучевой нагрузкой, но и прочитать его с помощью компьютерного зрения. Результат этого первого прочтения флюорограммы затем загружается на рабочее место врача-рентгенолога. В отделении лучевой диагностики специалисты проводят второе и теперь уже третье чтение, сообщает Наталья Колесник, пресс-секретарь ОКФЦ (г. Тюмень).

"Искусственный интеллект при флюорографическом исследовании в Тюменской области мы опробовали первыми. Мы активно принимали участие в разработке созданного по нашему заказу программного обеспечения. ИИ помогает нам находить признаки заболеваний даже в очень сложных локализациях. Первые обследования с искусственным интеллектом выявили два случая изменений в легких обследованных студентов. Их направят на дообследование, чтобы установить диагноз. Пропустить патологию теперь невозможно!", - рассказывает Екатерина Аскарова, врач-рентгенолог, заведующий отделением лучевой диагностики.