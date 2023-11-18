Выставка творческих работ путешествует по Тюменскому району

Передвижная выставка творческих работ "Все краски родного края" начала путешествие по Тюменскому району. Любимые уголки своей Родины изобразили учащиеся детских школ искусств Тюменского района в рамках реализации культурно-просветительского проекта "Тюменский район в открытках".

Всего в подготовке приняли участие 170 детей. На выставке представлено порядка 60 авторских работ, выполненных в разной технике и с использованием разных материалов. Это и масляная живопись, и акварельные этюды, и графика.

Первыми посетителями выставки стали винзилинцы – школьники, участники группы "Здоровье", танцевальный коллектив "Танцуют все", сотрудники учреждения культуры. До конца декабря выставка побывает в селах Каскара и Онохино, в поселках Московский, Боровский и Богандинский.

Проект направлен на изучение истории, культуры, традиций и достопримечательностей малой Родины, сообщили в пресс-службе главы Тюменского района.