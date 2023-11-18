В Тюменской областной библиотеке хранятся книги на более ста языках народов мира

Книги на 108 языках народов мира имеются в фондах Тюменской областной научной библиотеки им. Д. И. Менделеева. В топ-3 иностранных изданий входят: на английском - более 10 тыс. наименований, немецком - 5,7 тыс., татарском - более 3 тысяч, сообщили в ТОНБ.

Сотрудники учреждения могут выдать читателям более 2 тысяч книг на французском языке. Есть книги на азербайджанском, белорусском, болгарском, китайском, чувашском, финно-угорском, итальянском, казахском, адыгейском, польском, японском, ирландском, эсперанто и многих других.

В общем фонде есть разговорник "Поговорим по-нанайски - Нанай хэсэдиэни гисурэндугуэри"; "Песня Тегинского старца = Тэкаң ики ар" - героический хантыйский эпос в переводе Кельчина; "Несказочная проза хакасов - Хакас чонынын кип-чоохтары", Российская академия наук, Сибирское отделение, Институт филологии.

В фонде редких книг и рукописей Тюменской областной научной библиотеки хранятся книги на языках малочисленных народов Севера: хантыйском, ненецком и мансийском языках. Это сказки, учебники и сборники рассказов, изданные в первые годы советской власти.

Также в редком фонде есть издания на французском, немецком и английском языке, изданные в конце XIX века. Из французских изданий самое интересное – "Собор парижской богоматери" Виктора Гюго 1831 г. Это первое издание, выпущенное при жизни автора. На титуле есть автографы Дмитрия Мордвинова (предположительно героя войны 1812 г.) и семьи Загряжских (дальние родственники А. С. Пушкина по материнской линии).

Из английской литературы – прижизненное издание "Трагедия с "Короско" А. К. Дойля, 1898 года. На обороте верхней крышки издания находится библиотечная памятка на английском языке; а на титульном листе – штамп библиотеки "Public Library Chelsea" и библиотеки Эстонии "Tartu.Kommertsgumnaasiumi Raamatukogu", сообщает Тюменская линия.