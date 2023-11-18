Тюменцы могут посетить лекции о поэзии и нейробиологии памяти

С 20 по 23 ноября в Молодежном театральном центре "Космос" пройдет цикл лекций от ученых ТюмГУ. События приурочены к лаборатории "Театр + Наука".

20 ноября в 19:00 пройдет лекция "Нейробиология памяти, или вспомнить все" от кандидата биологических наук, исполняющего обязанности директора Института биологии ТюмГУ Сергея Толстогузова. Участники узнают об основных свойствах и видах памяти.

22 ноября в 19:00 кандидат исторических наук, доцент Антропошколы ТюмГУ, Станислав Мажинский прочитает лекцию "Мир магического и современность". Лектор расскажет о том, как магия проникает в жизнь современного человека и разберет устройство магического мышления.

23 ноября в 19:00 аспирант Института социально-гуманитарных наук, сотрудник Антропошколы ТюмГУ Дарья Свирина прочитает лекцию "Мифы и легенды поволжских немцев". Она расскажет о том, как мифы влияют на людей: на примере поэзии поволжских немцев продемонстрирует, как взаимодействуют общество и личность, сообщает Мегатюмень.