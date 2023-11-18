Тюменские компании украсят город к новогодним праздникам

10:26 18 ноября 2023
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Почти 30 компаний примут участие в украшении Тюмени к новогодним и рождественским праздникам в 2023 году, рассказали в администрации города.

Инвесторы будут задействованы в украшении площади 400-летия Тюмени, ул. Дзержинского, Центральной площади, прилегающей территории к Тюменской областной думе, Городской площади, Цветного бульвара и других локаций.

Работы по подготовке города к Новому году начались с 15 ноября, с монтажа ели на Цветном бульваре. 18 ноября начался сбор главной елки города на площади 400-летия Тюмени.

Помимо привычных горожанам мест для прогулок и фотосессий, в период праздников откроются новые места. Скверы и парки получат дополнительные украшения.
Елочные базары в Тюмени откроют 10 декабря. Они будут работать по восьми адресам, сообщает Тюменская линия.

Теги: Новый год
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