Тюмень представит все самое лучшее в день региона на выставке-форуме "Россия"

18:00 17 ноября 2023
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Лучшие музыканты, танцоры, актеры, комики Тюменской области представят регион на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, сообщает информцентр правительства ТО.

 В культурной программе дня региона 24 ноября в павильоне 75:
⚡️ музыкальное шоу с участием Юрия Медяника;
⚡️ мультимедийный спектакль театра "Гелиос";
⚡️ выступление команды КВН "СОЮЗ";
⚡️шоу с созданием картины в технике филумизм от художника Игоря Рязанцева.

📍 На уличной сцене выступят театр "Мимикрия", фольклорный ансамбль "ЯромилЪ". Гостям также представят перфоманс "Молекулы".

📍 В павильоне "Наша культура" — творческая программа с участием коллектива "ЯромилЪ", струнного оркестра "Камерата Сибири", музыкальной креативной проектной лаборатории "МьюзЛаб" и художницы Альфеи Мухаметовой .

О гастрономической программе дня Тюменской области на ВДНХ — здесь.

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