Тюмень представит все самое лучшее в день региона на выставке-форуме "Россия"

Лучшие музыканты, танцоры, актеры, комики Тюменской области представят регион на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, сообщает информцентр правительства ТО.

В культурной программе дня региона 24 ноября в павильоне 75:

⚡️ музыкальное шоу с участием Юрия Медяника;

⚡️ мультимедийный спектакль театра "Гелиос";

⚡️ выступление команды КВН "СОЮЗ";

⚡️шоу с созданием картины в технике филумизм от художника Игоря Рязанцева.

📍 На уличной сцене выступят театр "Мимикрия", фольклорный ансамбль "ЯромилЪ". Гостям также представят перфоманс "Молекулы".

📍 В павильоне "Наша культура" — творческая программа с участием коллектива "ЯромилЪ", струнного оркестра "Камерата Сибири", музыкальной креативной проектной лаборатории "МьюзЛаб" и художницы Альфеи Мухаметовой .

О гастрономической программе дня Тюменской области на ВДНХ — здесь.