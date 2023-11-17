Сессия по межвузовскому кампусу проходит в ТюмГУ

Во встрече участвуют жители Тюмени разных возрастов, в качестве экспертов - представители правительства Тюменской области, сотрудники университетов и урбанисты региона.
Рекомендации, разработанные участниками сессии, будут переданы рабочей группе, которая занимается реализацией проекта.
Младший научный сотрудник Лаборатории исторической географии и регионалистики ТюмГУ Кристина Рассказова рассказала, что сессия проходит в формате проектной игры, которая пердполагает выделение и сохранение ключевых черт окружающей среды:
Работы ведутся в рамках нацпроекта "Наука и университеты".
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