В молодежной библиотеке Тюмени пройдет творческая встреча с местными писателями

21 ноября в 14.00 Информационно-библиотечный центр для молодежи (Червишевский тракт, 15/1) приглашает читателей и гостей города на творческую встречу с писателями в рамках регионального конкурса "Книга года – 2023". Проект "Региональный конкурс "Книга года" реализуется АНО "Содружество библиотек Тюменской области" при поддержке Департамента культуры Тюменской области, Тюменской областной научной библиотеки имени Д.И. Менделеева в рамках регионального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура". Участники встречи познакомятся с экспертом регионального конкурса "Книга года – 2023", поэтессой и писателем Антониной Марковой, а также с прозаиком Ириной Андреевой.

Антонина Маркова родилась в семье рабочих в небольшом живописном поселке Средний. С 12 лет начала писать стихи. Единственная в семье, кому достался поэтический дар. Однако ей очень сильно помогла развить талант мама. В детстве они вместе рассматривали облака, искали самый красивый лепесток, находили фантазийное в обыденном. Первые публикации на страницах областных газет появились в 1990-е годы. Затем вышли персональные сборники "Застенчивый рассвет" (1999) и "Каждый лист у сентября свят" (2002). В 2014 году появился на свет третий сборник стихов "Судьбы потаенная нить". Стихи печатались в профессиональных журналах "Библиотека" и "Берегиня дома твоего". За сборник "Живу предчувствием весны", вышедший 2019 году, Антонина Юрьевна получила диплом регионального конкурса "Книга года". В 2020 году к 75-летию Победы вышла книга для детей "Томка". В 2023 г. с этой повестью автор стала лауреатом Международного литературного конкурса им. П.П. Ершова. В содружестве с тюменским композитором Валерием Серебренниковым написано около 70 лирических и детских песен. Стихи автора вошли в либретто к опере "Военная тайна" по сказке Аркадия Гайдара (2015), к музыкальным спектаклям "Трусохвостик" (2016), "Остров Гур-Гуру, или Рай без Wi-Fi" (2017), "Лётчик для особых поручений" (2023).

Ирина Андреева – автор семи книг деревенской прозы, повестей "Деревенское солнце", "От печки до речки", "Юркины пионы", "Внебрачная дочь", "Жемчужное ожерелье для Юльки", "Любка", "Белые крылья печали", многочисленных рассказов. Одним из любимых её увлечений является чтение книг. Они для неё необходимы как воздух. В 2010 году вышла в свет первая книга Ирины Андреевой "Знак бесконечности", которая объединила повести "Мать и мачеха", "Знак бесконечности" и рассказы о взаимоотношениях людей, сложностях и превратностях судеб, об утверждении вечных духовных ценностей.

По мнению органиизаторов, встреча будет особенно интересной для начинающих литераторов, профессиональных членов творческих союзов и литературных объединений, библиотекарей, представителей СМИ и всех читателей.