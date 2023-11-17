Создатели кино проведут в Тюмени инвест-питчинг

Специалисты кино встретятся и представители бизнеса в декабре встретятся на инвест-питчинге, на котором комьюнити презентует потенициальным партнерам проекты (фильмы, сериалы).

В формате питчинга специалисты киносферы расскажут о сюжете, планах продвижения, необходимой и действующей поддержке. Инвесторы смогут услышать о развитии киноиндустрии области и поддержать проекты.

Яна Колесник, руководитель проекта:

Это возможность взаимодействия, которая необходима для развития не только сферы кино, но и региона в целом. Мы знаем пример ленты "Папаша в бегах", которая вышла в большой прокат 16 ноября. Тюменские компании и госструктуры поддержали команду, и мы видим результат. Это и федеральные и популярные актеры, интересные и сложные сцены, качественный подход в реализации. Это сотрудничество, которое сработало. У нас есть команды, которые также развиваются с целью выйти на новый уровень. Без поддержки тюменцев сложно реализовываться и выходить в масштаб. Мы хотим создать прецедент, который станет точкой соприкосновения двух отраслей.

Подача заявок на участие в питчинге возможна до 1 декабря, объявление результатов отбора состоится 4 декабря. Заявки будут отобраны советом из организаторов проекта и привлеченных экспертов. У каждого будет по 8 минут на выступление: 5 минут на презентацию, 3 — на вопросы.

По мнению организаторов встречи, для компаний питчинг — возможность заявить о себе, предложить сотрудникам интересные задачи, способствовать развитию региона, его туристического потенциала и привлечению инвестиций.

Подать заявку можно на питчинг.рф. Подробная информация о дне питчинга, времени и месте появится на сайте питчинг.рф и в сообществе ВКонтакте "Тюменское кино": https://vk.com/tmnkino. Проект реализуется при поддержке правительства Тюменской области.