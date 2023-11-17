Тюменцы смогут в один день узнать о культуре и традициях коми, удмуртов, ханты, ненцев, мордвы и марийцев

Большой праздничный концерт пройдет 26 ноября в ДК "Железнодорожник". В программе выступления творческих коллективов из Тюмени и области, Салехарда и Надыма.

"Город мастеров" представит гостям праздника мастер-классы по ненецким и хантыйским орнаментам, удмуртским танцам, марийской вышивке, куклам коми.

Особо заинтересует присутствующих выставка-дегустация национальной кухни: северная ягода и грибы, рыбные угощения, перепечи, кэстэвэй, пачи (блины), шомса и много другое.

Накануне 24 ноября делегация из Республики Удмуртия проведет совместно с Комитетом по делам национальностей Тюменской области круглый стол по поддержке удмуртов, проживающих в регионе, по сохранению и популяризации удмуртского языка и культуры. На встрече будут присутствовать представители ДНК "Строитель" и Тюменского регионального отделения "Ассамблея народов России". Также для жителей г. Тюмени группа профессионалов из республики проведет мастер-класс по национальному удмуртскому танцу и декоративно-прикладному искусству.

Ряд мероприятий запланирован в муниципалитетах Тюменской области: 25 ноября День культуры коми в Ярковском районе, 10 декабря День мордовской культуры в Сорокинском районе.