Дни культуры финно-угорских и самодийских народов пройдут в Тюменской области с 24 ноября по 9 декабря

Участники научатся делать удмуртские куклы-скрутки Мунё и продегустируют аппетитные марийские перемечи. Изучат особенности ненецких орнаментов и станцуют хантыйские танцы. Познакомятся с традиционными обрядами коми-зырян в с. Староалександровка Ярковского района и отпразднуют мордовский "Мокшинь ши" на концерте ансамбля "Ванфтыманя" в с. Калиновке Сорокинского района.
Подробнее о программе:
24 ноября (пятница)
День удмуртской культуры
10:00 - 14:00, Центр татарской культуры Щербакова, 4. стр. 11.
Концерт "Зечьбуреь мынам туганэ – Здравствуйте, моя родня" удмуртского ансамбля "Оскон". Мастер-классы "Кукла-скрутка "Мунё", "Удмуртские народные танцы".
25 ноября (суббота)
День культуры народа коми
13:00 - 15:00, с. Староалександровка, Ярковский район
Праздничная программа "Вайӧ(й) тӧдмасямӧй" – Давайте познакомимся!". Выставка декоративно-прикладного творчества и мастер-классы, дегустация национальной кухни.
26 ноября (воскресенье)
День культуры финно-угорских и самодийских народов
ДК "Железнодорожник", ул. Первомайская, 55
11:00 - 13:00 – Выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества финно-угорских народов; мастер-классы по ненецким орнаментам, по хантыйским, удмуртским оберегам, марийской вышивке, бисероплетению, изготовлению изделий из бересты; выставка-дегустация национальной кухни.
13:00 - 15:00 – Торжественное открытие Дней культуры финно-угорских и самодийских народов "Мы дети одного корня". Выступление творческих коллективов г. Тюмени и юга Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.
16:00 - 18:00 — Праздник марийской культуры "Мари кас".
В программе: выставка декоративно-прикладного творчества и марийского народного костюма, мастер-классы по марийской вышивке, дегустация национальной кухни: кэстэвэй, блины пшённые, перемечи, подкоголь (вареники).
Концерт марийского ансамбля песни и танца "Лунгалтыш" с участием гостей из Республики Марий Эл (Лилия Петухова и Михаил Веселов).
9 декабря (суббота)
Конкурс чтецов "Рифмы северной земли"
12:00 - 14:00, ДНК "Строитель", ул. Текстильная, 5А
10 декабря (воскресенье)
День мордовской культуры "Мокшинь ши" (мокшанский день)
14.00 - 17.00, с. Калиновка, Сорокинский район
В программе: концерт мордовского ансамбля "Ванфтыманя", выставка декоративно-прикладного творчества, национальных блюд, мастер-классы.
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