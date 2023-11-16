Дни культуры финно-угорских и самодийских народов пройдут в Тюменской области с 24 ноября по 9 декабря

Участники научатся делать удмуртские куклы-скрутки Мунё и продегустируют аппетитные марийские перемечи. Изучат особенности ненецких орнаментов и станцуют хантыйские танцы. Познакомятся с традиционными обрядами коми-зырян в с. Староалександровка Ярковского района и отпразднуют мордовский "Мокшинь ши" на концерте ансамбля "Ванфтыманя" в с. Калиновке Сорокинского района.

Подробнее о программе:

24 ноября (пятница)

День удмуртской культуры

10:00 - 14:00, Центр татарской культуры Щербакова, 4. стр. 11.

Концерт "Зечьбуреь мынам туганэ – Здравствуйте, моя родня" удмуртского ансамбля "Оскон". Мастер-классы "Кукла-скрутка "Мунё", "Удмуртские народные танцы".

25 ноября (суббота)

День культуры народа коми

13:00 - 15:00, с. Староалександровка, Ярковский район

Праздничная программа "Вайӧ(й) тӧдмасямӧй" – Давайте познакомимся!". Выставка декоративно-прикладного творчества и мастер-классы, дегустация национальной кухни.

26 ноября (воскресенье)

День культуры финно-угорских и самодийских народов

ДК "Железнодорожник", ул. Первомайская, 55

11:00 - 13:00 – Выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества финно-угорских народов; мастер-классы по ненецким орнаментам, по хантыйским, удмуртским оберегам, марийской вышивке, бисероплетению, изготовлению изделий из бересты; выставка-дегустация национальной кухни.

13:00 - 15:00 – Торжественное открытие Дней культуры финно-угорских и самодийских народов "Мы дети одного корня". Выступление творческих коллективов г. Тюмени и юга Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

16:00 - 18:00 — Праздник марийской культуры "Мари кас".

В программе: выставка декоративно-прикладного творчества и марийского народного костюма, мастер-классы по марийской вышивке, дегустация национальной кухни: кэстэвэй, блины пшённые, перемечи, подкоголь (вареники).

Концерт марийского ансамбля песни и танца "Лунгалтыш" с участием гостей из Республики Марий Эл (Лилия Петухова и Михаил Веселов).

9 декабря (суббота)

Конкурс чтецов "Рифмы северной земли"

12:00 - 14:00, ДНК "Строитель", ул. Текстильная, 5А

10 декабря (воскресенье)

День мордовской культуры "Мокшинь ши" (мокшанский день)

14.00 - 17.00, с. Калиновка, Сорокинский район

В программе: концерт мордовского ансамбля "Ванфтыманя", выставка декоративно-прикладного творчества, национальных блюд, мастер-классы.