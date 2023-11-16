В Тюменской области в пятый раз проведут форум-выставку #возМОЖНОсти

12 декабря 2023 года в Тюменской области пройдет юбилейный V региональный специализированный форум-выставка #возМОЖНОсти, приуроченный к Международному дню инвалидов. Принять участие в форуме смогут все желающие как лично, так и в онлайне: трансляция будет идти на сайте форумвозможности.рф, а также на телеканале "Тюменское время" (начало в 10:00).

Форму будет проходить в Легкоатлетическом манеже с 10:00 до 16:00. Программа обещает быть насыщенной и разнообразной, поэтому каждый участник, независимо от возраста, сможет найти для себя что-то новое и интересное.

На форуме будет представлена выставка реабилитационных организаций не только нашего региона, но и других субъектов РФ. В рамках выставочной экспозиции будут презентованы лучшие практики и достижения в сфере реабилитации и абилитации людей с инвалидностью, включая современные технические средства реабилитации, протезно-ортопедические изделия, реабилитационное оборудование и многое другое.

Весь день на площадке форума будет работать зона индивидуальных консультаций от специалистов различных ведомств, открыта территория нетворкинга и организована площадка "Академия родителей", где родители смогут получить информацию о возможностях реабилитации для ребенка.

Для создания праздничной атмосферы развернется Новогодняя ярмарка с участием веселых скоморохов, на которой умельцы представят плоды своего творчества – эксклюзивные новогодние товары.

Запланирован ряд "активностей" как для маленьких участников с особенностями развития, так и для взрослой аудитории: творческие мастер-классы, детская анимация и игровая зона, бьюти-зоны для желающих получить услуги визажистов, фотозоны для семейной фотосессии, спортивные адаптивные площадки.

Развлекательная часть мероприятия включает новогоднее представление с участием Деда Мороза и Снегурочки, концертную программу "Инклюзивный фестиваль #городравных", где вокальные и танцевальные номера представят артисты с инвалидностью.

Помимо этого, вниманию посетителей форума будет представлена уникальная фотовыставка эмоций. Главные герои – люди с инвалидностью, их увлечения, таланты, эмоции.