Моор провел встречу с тюменскими участниками Абилимпикса

Губернтор встретился со сборной Тюменской области, которая участвовала в Национальном чемпионате "Абилимпикс". В этом году регион завоевал шесть медалей (золото, два серебра и три бронзы).

"В рамках чемпионата люди с ограниченными возможностями показывают свои навыки и умения в различных профессиональных сферах. Доказывают, что нет никаких преград в реализации своего таланта. Это пример мужества и упорного труда. Гордимся и желаем новых побед!" - сообщил Александр Моор в своем Telegram-канале.