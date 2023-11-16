20 ноября – Всероссийский день правовой помощи детям

Ежегодно специалисты службы занятости участвуют в социальной акции – "Всероссийский день правовой помощи детям". Оказание правовой помощи детям-сиротам и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, это основная цель акции.

20 ноября с 9.00 до 18.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00) в департаменте труда и занятости населения Тюменской области и отделениях центра занятости будут работать телефоны горячей линии правовой помощи детям.

Специалисты проконсультируют по вопросам содействия занятости детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов. При необходимости окажут содействие в составлении документов правового характера.

Телефоны горячей линии правовой помощи детям: +7(3452) 42-61-00, 42-61-03, 42-61-04, 42-61-05, 42-61-18.