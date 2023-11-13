Особенности тюменской кухни представят на выставке-форуме "Россия" в Москве 24 ноября

24 ноября на выставке-форуме "Россия" в Москве пройдет под знаком Тюменской области. В этот день наш регион презентует на ВДНХ в павильоне "Дом Российской кухни" гастрономическую программу, посвященную региональной кухне. Посетители мероприятия смогут ознакомиться с историей блюд, а также попробовать любимые кушанья Распутина, Менделеева, Ершова и принять участие в "Купеческом чаепитии".

Программа начнется в полдень с театрализованного исторического экскурса от тюменских купчих по блюдам сибирской и старосибирской кухни. Затем гости узнают о том, какие яства жаловал самый загадочный человек в российской истории Григорий Распутин, и услышат гастроистории от великого химика Дмитрия Менделеева. После этого посетителям на дегустацию представят блюда по мотивам меню ужина, устроенного крестьянами для еще одного знаменитого уроженца Тюменской области, писателя Петра Ершова, на котором сказочника просили профинансировать строительство церкви. Продолжит гастрономическое представление иммерсивное чаепитие от потомка купцов Колокольниковых с участием тюменских купчих. В завершение вечера каждый желающий сможет попробовать крафтовые сибирские настойки от лучших рестораторов региона.

Программу "Дом российской кухни" разработали профессионалы отрасли гостеприимства Тюменской области. В организации события приняла участие автор проекта "Исторические ужины", исследователь локальной гастрономии Лидия Носова, бренд-шеф Туристической отрасли Тюменской области, совладелец кафе старо-сибирской кухни "Поварня" Давид Хачатрян, ресторанный холдинг "Максим" во главе с основателем компании Ларисой Невидайло.

Проект реализован при поддержке Агентства туризма и продвижения Тюменской области.