Тюменский центр "Воин" будет обучать студентов ТИУ

Аграрный университет Северного Зауралья и Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи Воин"10ноября подписали соглашение о развитии на базе вуза системц добровольной военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи.

солашение о сотрудничестве подписали ректор вуза Елена Бойко и замдиректора федерального центра "Воин" Сергей Светов.

"Уже в этом году инструкторы центра проведут для наших студентов обучение по дополнительной общеразвивающей программе "Военно-спортивная подготовка и патриотическое воспитание", а со следующего учебного года занятия по военной подготовке начнутся для всех обучающихся", - сообщила ректор ГАУ СЗ Лена Бойко.

ЦРВСП "Воин" создан по инициативе первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко и Ззаместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. В 2022 году идею поддержал президент России Владимир Путин. По словам Бойко, аграрный вуз вторым в России заключил соглашение с "Воином".

Директор тюменского филиала центра "Воин" Игорь Ревякин рассказал, что по договору с ГАУ СЗ обучение будут проходить сто ребят, программа рассчитана на 144 часа, в ней предусмотрено четыре модуля: тактическая и огневая подготовка, тактическая медицина и управление беспилотниками. Все необходимое оборудвание и тренажеры и центра есть - по словам Ревякина, благодаря поддержке правительства Тюменской области "Воин" сформировал "самую инновационную материальную базу, в полной мере отвечающую макимально качесвенной реализации целей и задач программы".