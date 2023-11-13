В тюменской "Книге года" победил первый для регионального краеведения графический роман

Победителем главного книжного конкурса региона "Книга года – 2023" признан графический роман "Анико из рода Ного" Анны Неркаги, иллюстрированный молодой тюменской художницей Полиной Сайфуллиной. Издание также стало первым в номинации "Лучшая книга для детей и юношества". Издательством года признали Тюменский дом печати, собщили в ТОНБ.

Торжественная церемония награждения дипломантов и лауреатов регионального конкурса состоялась в Менделеевке 10 ноября, с полным списком победителей и призеров можно ознакомиться на сайте библиотеки.

Ольга Адамович, директор Менделеевки, отметила специальными благодарственными письмами областной библиотеки Сергея Анисимова за книгу "Волшебный мир Арктики", Андрея Артюхова за серию книг, выпущенную в 2019–2023 годах, которая позволяет читателям библиотек области знакомиться с многообразием творческого наследия Петра Ершова, и редакционный совет "Энциклопедии Сладковского района от А до Я".

С 13 ноября в Тюменской области стартуют встречи региональных писателей и поэтов с жителями региона. Так, 13 ноября в 11:20 в тюменской школе-лицее № 34 пройдет знакомство школьников с Анатолием Бажиным, краеведом, преподавателем Ишимского многопрофильного техникума, лауреатом "Книги года – 2023" в номинациях "Лучшая документальная книга" и "Самая популярная книга".

Конкурс "Книга года – 2023" организует Содружество библиотек Тюменской области при поддержке Департамента культуры Тюменской области с использованием средств областного бюджета в рамках регионального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура".